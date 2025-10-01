Dybala mette su famiglia a Roma: il club pronto a offrirgli questa proposta di rinnovo. L’argentino sarebbe disposto a ridursi lo stipendio

Ottobre, il mese della verità per il futuro di Paulo Dybala. In casa Roma si apre il capitolo più atteso e delicato: la trattativa per il rinnovo del contratto della “Joya”, un legame che scade a giugno ma che entrambe le parti vorrebbero trasformare in un accordo a vita. Non è solo una questione di calcio, ma una storia d’amore tra un giocatore, un club e una città che ormai lo considera un simbolo, l’erede fantasioso della maglia numero 10.

La volontà di proseguire insieme è totale. Dybala, che ha da poco annunciato che diventerà papà, vuole chiudere la carriera a Roma, la città che ha imparato a chiamare “casa”. L’ostacolo, come noto, è di natura economica. L’attuale ingaggio da 8 milioni di euro netti è insostenibile per le casse giallorosse, impegnate a ridurre il monte ingaggi per rispettare i paletti UEFA. Ma è qui che entra in gioco la volontà del giocatore: Dybala sa bene la situazione e, secondo le indiscrezioni, avrebbe già manifestato la piena disponibilità a ridursi lo stipendio, puntando a un prolungamento di tre o quattro anni. Una mossa che a Trigoria è stata apprezzatissima e che spiana la strada all’incontro, previsto entro fine mese, tra il suo agente e la dirigenza. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Prima di parlare di cifre, però, Paulo vuole dare risposte sul campo. Questo avvio di stagione in chiaroscuro, segnato da un fastidio al tendine d’Achille e da una successiva lesione alla coscia, lo ha tenuto lontano dai riflettori. Ora sta lavorando con doppie sedute ad altissima intensità per tornare al più presto. Fosse per lui, giocherebbe già domenica a Firenze, ma il tecnico Gasperini predica pazienza. Lo staff vuole averlo al 100% per la fase cruciale della stagione, tra ottobre e febbraio. È lì che si scriverà il futuro: Dybala è chiamato a dimostrare che, al netto della sua fragilità, investire sulla sua classe è ancora la mossa giusta per la Roma.