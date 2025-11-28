 Dybala Roma, Gasperini l'ha detto davvero! Le parole del tecnico giallorosso
Roma News

Dybala Roma, Gasperini l’ha detto davvero! Le parole del tecnico giallorosso

1 minuto ago

Dybala

Dybala Roma, Gian Piero Gasperini l’ha dichiarato davvero! Ecco le parole dell’allenatore dei giallorossi sulla Joya

Al termine della sfida europea, l’allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, condividendo la sua analisi e le impressioni sulla partita. Queste le sue dichiarazioni su Dybala:

PAROLE – «Dybala gioca punta anche per necessità, Ferguson sta combattendo con questa distorsione alla caviglia e ho preferito farlo entrare a gara in corso. Ghilardi ha fatto una prestazione in ottima condizione atletica, era molto motivato perché aveva sofferto parecchio dato che ha giocato poco. El Aynaoui è già un titolare, alterniamo lui, Cristante e Koné.

Sicuramente è un giocatore forte. Dybala è recuperato, sta bene e sul piano atletico non ha nessun problema. L’ho sostituito ma poteva stare in campo 90 minuti. Oggi ha faticato un po’ da punta centrale, vedremo se potrà fare ancora quel ruolo o se deve giocare più esterno».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI GASPERINI QUI

