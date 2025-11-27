Roma, Gasperini nel post gara: «È una vittoria che ci migliora la classifica, ma non abbiamo fatto un’ottima partita. Ecco come sta Konè»

Roma Midtjylland, il tecnico dei giallorossi Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara della sfida di Europa League

Nel post gara della sfida europea, il tecnico dei giallorossi Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, ecco le parole:

PAROLE – «È una vittoria che ci migliora molto la classifica, ottenuta contro un’ottima squadra. Non abbiamo fatto un’ottima partita, perché dopo essere andati avanti subito c’erano tutte le condizioni per fare meglio sul piano tecnico. Abbiamo palleggiato lentamente e abbiamo fatto tanti errori, mi aspettavo di fa giocare meglio gli attaccanti in fase di costruzione. Chiaro che stiamo giocando tanto, ma domenica dobbiamo far meglio.

Dybala gioca punta anche per necessità, Ferguson sta combattendo con questa distorsione alla caviglia e ho preferito farlo entrare a gara in corso. Ghilardi ha fatto una prestazione in ottima condizione atletica, era molto motivato perché aveva sofferto parecchio dato che ha giocato poco. El Aynaoui è già un titolare, alterniamo lui, Cristante e Koné. Sicuramente è un giocatore forte. Dybala è recuperato, sta bene e sul piano atletico non ha nessun problema. L’ho sostituito ma poteva stare in campo 90 minuti. Oggi ha faticato un po’ da punta centrale, vedremo se potrà fare ancora quel ruolo o se deve giocare più esterno.

Konè? Ha subito una brutta entrata sulla caviglia e questo gli ha causato una piccola distorsione, vedremo nei prossimi giorni».

