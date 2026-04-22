Dybala Roma, buone notizie per Gasperini! Ecco come sta la Joya e quando può tornare a disposizione

Dybala Roma, segnali incoraggianti per Gasperini: ecco come sta la Joya e quando potrebbe tornare a disposizione

Sono passati novanta giorni dall’ultimo allenamento in gruppo di Paulo Dybala, ma ora l’argentino è finalmente pronto a rientrare. L’attaccante ha svolto l’intera seduta con i compagni, a tre mesi dall’infortunio e dall’operazione necessaria per saturare la lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. Un segnale importante in vista della trasferta di sabato a Bologna.

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Buone notizie anche per Wesley, che ha partecipato regolarmente alla sessione odierna. Il difensore può ormai considerarsi pienamente recuperato dopo la lesione al bicipite femorale rimediata durante l’amichevole tra Brasile e Francia, un problema che lo aveva tenuto ai box nelle ultime settimane.

Il doppio rientro rappresenta un’iniezione di fiducia per il gruppo, che ritrova due pedine fondamentali proprio nel momento decisivo della stagione. A riportarlo è Gazzetta.it

