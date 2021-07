Roma, Dzeko: «Miglioro ogni giorno. Mercato? Sono stufo»

Edin Dzeko al settimo cielo dopo la doppietta in amichevole contro il Debrecen: ecco le parole dell’attaccante bosniaco

Edin Dzeko, dopo l’amichevole contro il Debrecen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Roma.

«Tifosi? Ce l’eravamo dimenticato com’è bello avere i tifosi con noi. Speriamo che per la prossima stagione ci aprano gli stadi al 100%. Io miglioro ogni giorno. Ogni partita vinta ti dà un pochino più di fiducia e positività. Speriamo di continuare così per essere al 100% per inizio stagione. Ogni gara è importante come dice il mister, si gioca sempre per vincere. Mercato? Sono stufo di sentir parlare “Dzeko di qua e Dzeko di là”, penso solo alla Roma».