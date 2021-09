Dzeko: «Ho sfiorato l’Inter tre volte. A Roma ho parlato con Mourinho»

L’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, ha parlato del suo primo periodo in nerazzurro a poche ore dal Real Madrid

Edin Dzeko, neo bomber dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ad Amazon Prime Video dove ha parlato del suo primo periodo in nerazzurro.

ARRIVO ALL’INTER – «Ho sfiorato l’Inter due-tre volte almeno. La prima non mi aspettavo di venire perché avevo un altro anno a Roma, ho detto al mister Mourinho che avrei dato tutto per la Roma anche se non mi sono piaciute tante cose degli ultimi sei mesi. Però ho molto rispetto per Mourinho e per la Roma che mi ha dato tanto a cui posso dire solo grazie. Però ero in scadenza, l’Inter mi voleva tanto e la Roma mi ha detto che non mi avrebbe prolungato il contratto. Ho visto nell’Inter molta fiducia in me e che sanno e pensano che posso dare ancora tanto. Ho conosciuto Steven Zhang qualche anno fa a Milano e mi ha chiesto se immaginavo di poter giocare nell’Inter. L’anno scorso l’ho visto nel post-partita contro l’Inter ed erano già campioni d’Italia. Ho fatto i complimenti e mi ha detto che avrei potuto vincere lo scudetto».

INZAGHI – «Negli ultimi anni ha fatto grandi cose alla Lazio e spero che da adesso tutti e due insieme continueremo a farle dopo lo scudetto vinto meritatamente l’anno scorso».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24