Dzeko senza freni: all’Oktoberfest canta l’inno del City – VIDEO

Piccolo momento di svago per Edin Dzeko che prima di rispondere alla chiamata in Nazionale si è divertito all’Oktoberfest

Gol contro l’Empoli, vittoria in campionato e ora gli impegni in Nazionale. Magic moment per Edin Dzeko che prima di raggiungere i suoi compagni in Bosnia in ritiro (la nazionale balcanica affronterà Turchia e Irlanda del Nord), il numero 9 giallorosso si è concesso qualche ora di relax in compagnia della moglie Amra Silajdzic in Germania, dove è in corso la tradizionale Oktoberfest. Il bosniaco si è scatenato sotto gli occhi dei tantissimi tedeschi presenti alla festa della birra: durante il party ha cantato il famoso coro del Manchester City, sulle note di Hey Jude dei Beatles. Il tutto è stato ripresa e postato come storia di Instagram sul profilo social dell’attaccante giallorosso.