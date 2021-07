Roma, da Dzeko a Rui Patricio: Mourinho sceglie i suoi intoccabili

Da poco entrato ufficialmente in carica, José Mourinho ha già potuto farsi un’idea chiara sui suoi giocatori alla Roma

Il ritiro della Roma è da poco cominciato agli ordini del nuovo tecnico Josè Mourinho, il cui compito principale sarà quello di migliorare il settimo posto della passata stagione. Il tecnico portoghese è stato subito chiaro: già da quest’anno il club giallorosso deve puntare a vincere un trofeo che, in bacheca, manca da ormai 13 anni. Per far questo, come riportato dal Corriere dello Sport, lo “Special One” ha già indicato i calciatori attorno ai quali intende costruire il suo progetto. Pilastri del calibro di capitan Dzeko o di Mkhitaryan, sui quali si poggerà l’attacco della prossima annata.

Ma non solo. Mourinho, che ha già conquistato lo spogliatoio in un paio di sedute di allenamento, punta molto sul rientrante Zaniolo, al quale ha affidato la fascia di capitano nella prima uscita contro il Montecatini. Intoccabili anche Pellegrini e il neo campione d’Europa Cristante, oltre al neo portiere Rui Patricio, fortemente voluto come primo acquisto. In dubbio invece il futuro di Florenzi. L’ex Psg partirà per il ritiro in Portogallo e, con l’infortunio di Spinazzola, potrebbe conquistarsi il posto come prima alternativa sugli esterni.