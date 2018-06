Eder si propone alla Sampdoria ma l’Inter chiede troppo

Eder vorrebbe tornare alla Samdporia ma le richieste dell’Inter impediscono una conclusione positiva della trattativa. I blucerchiati ritengono eccessivi i 10 milioni di valutazione da parte dei neroazzurri

Eder quest’anno ha trovato molte difficoltà all’Inter e nonostante la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è intenzionato a lasciare il club di proprietà di Suning in estate. Secondo quanto riporta oggi l’edizione di Genova de La Repubblica, il brasiliano si sarebbe offerto alla Sampdoria. I blucerchiati sarebbero anche interessati al suo cartellino ma la trattativa è frenata dalla le richieste dell’Inter, che nel frattempo sta lavorando all’acquisto dell’ala Malcom del Bordeaux. Il club di Massimo Ferrero ritiene eccessivi i 10 milioni di euro pretesi dall’Inter per il suo trasferimento a Genova. Eder è esploso proprio con la maglia della Sampdoria, con cui ha registrato 127 presenze e 44 gol. Il club di piazza Borgo Pila in queste ore inoltre incontrerà l’entourage del portiere Emiliano Viviano per decidere del suo futuro. L’estremo difensore 32enne è finito nel mirino dello Sporting Lisbona. Il suo sostituto potrebbe essere Łukasz Skorupski della Roma.