In programma per la terza giornata di campionato, Parma-Juve fa registrare il boom di richieste biglietti per il Tardini

Il campionato deve ancora iniziare ma si registra già l’effetto Ronaldo. Il Parma si prepara all’amichevole di domani a Trento contro la Sampdoria con fischio d’inizio alle ore 18. Intanto, però, c’è da sottolineare il boom di richieste da tutta Italia per i biglietti per il match di campionato con la Juventus, in programma al tardini per la terza giornata del torneo. Tantissime sono state le richieste da parte dei tifosi di tutta Italia per ammirare il fenomeno portoghese dal vivo.

Un leit motiv che molto probabilmente si replicherà in tutti gli stadi d’Italia visto che Cristiano Ronaldo oltre che soldi, fama, prestigio e gol in campo riempie gli stadi italiani con tanti appassionati di calcio desiderosi di ammirare le gesta del cinque volte Pallone d’Oro.