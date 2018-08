La Sampdoria batte un colpo: Ekdal in arrivo, l’Amburgo dice di sì

Ekdal alla Sampdoria: trattativa quasi chiusa. Il centrocampista dell’Amburgo tra domani e lunedì in Italia per le visite mediche, in via di definizione le cifre dell’affare

Un altro affare è in dirittura d’arrivo: Albin Ekdal è praticamente prossimo al ritorno in Italia. Il centrocampista svedese, ex Juventus, Siena e Cagliari, sarebbe davvero ad un passo dal vestire la maglia della Sampdoria per questa stagione dopo settimane di trattative e dietrofont: l’accordo tra i blucerchiati e l’attuale squadra proprietaria del cartellino del giocatore, l’Amburgo, sarebbe arrivato nelle ultimissime ore. Trovata la quadra sul prezzo: 2 milioni di euro circa, mentre si lavora ancora sui dettagli, in particolar modo sui bonus.

Affare comunque di per sé chiuso e in cassa, tant’è che Ekdal avrebbe già prenotato il volo per Genova: dovrebbe essere in città per le visite mediche blucerchiate domani o – al più tardi – nella giornata di lunedì per la firma sul contratto con la Sampdoria. Il suo arrivo conclude la vicenda a centrocampo che ha visto per settimane i blucerchiati rincorrere il sostituto di Lucas Torreira, volato all’Arsenal: dopo il quasi vicino ritorno di Pedro Obiang, saltato proprio all’ultimo, Ekdal rimaneva in pratica l’unica alternativa in pista.