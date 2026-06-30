L’emozione di Gakpo: il gol, le lacrime per il figlio scomparso, l’abbraccio di compagni e avversari e l’eliminazione dal Mondiale

Il dito puntato verso il cielo, alla ricerca di un raggio di luce in mezzo ai giorni più bui. Cody Gakpo ha ritrovato il gol con l’Olanda, ma il suo sorriso è durato soltanto un istante. La rete segnata contro il Marocco, nella sfida poi persa ai rigori dagli Oranje con conseguente eliminazione dal Mondiale, non può cancellare il dolore vissuto dall’attaccante nelle ultime ore: la perdita di un figlio durante la gravidanza della compagna Noa van der Bij.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Un dramma privato, profondo, che Gakpo ha scelto di affrontare restando accanto alla sua Nazionale. Una decisione presa insieme alla compagna, con il calcio trasformato in una forma di rifugio, in un modo per provare ad andare avanti almeno per novanta minuti. L’attaccante non ha interrotto il lavoro con il gruppo e, alla prima occasione utile, ha lasciato il segno.

Gakpo Olanda, la rete contro il Marocco e il crollo emotivo

Il gol è arrivato con un movimento da grande attaccante: anticipo sul portiere Bounou, tocco decisivo e pallone in rete. Subito dopo, però, Gakpo è crollato a terra. Non una semplice esultanza, ma l’immagine di un dolore enorme venuto fuori tutto insieme.

Testa tra le mani, corpo raccolto, quasi in posizione di protezione. Un linguaggio del corpo immediato, forte, capace di raccontare più di qualsiasi parola. In quel momento il campo è diventato il luogo in cui il peso degli ultimi giorni si è mostrato davanti a tutti.

Gakpo Olanda, l’abbraccio dei compagni dopo il dolore

La scena più intensa è arrivata pochi secondi dopo, quando i compagni dell’Olanda hanno raggiunto Gakpo e lo hanno sommerso in un abbraccio collettivo. Un’immagine potente, alla quale si sono aggiunti anche i gesti di vicinanza degli avversari prima e dopo la partita.

L’eliminazione dal Mondiale resta una ferita sportiva per gli Oranje, ma per Cody Gakpo adesso inizia una partita ancora più difficile. Non la affronterà da solo: intorno a lui ci sono la sua famiglia, i compagni e un mondo del calcio che ha scelto di stringersi al suo dolore.