Chi è Goncalo Inacio? Ecco perché Amorim lo vorrebbe nella sua difesa del Milan: caratteristiche e carriera. Tutto sul centrale dello Sporting

Il Milan continua a lavorare sul mercato per rinforzare la difesa e tra i nomi finiti nei ragionamenti interni del club rossonero c’è anche quello di Gonçalo Inácio, centrale portoghese dello Sporting CP. A svelarlo è stato Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sulla situazione e sulla lista dei profili valutati per il reparto arretrato.

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Fabrizio Romano ha spiegato: «🚨🔴⚫️ Il Milan ha aggiunto Gonçalo Inacio alla sua lista per la difesa nei discorsi interni con Rúben Amorim. L’operazione è complessa perché lo Sporting lo ritiene fondamentale, il Milan ha altri due nomi in lista come opzioni per il centrale da regalare ad Amorim».

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Il profilo di Inácio è particolarmente interessante per caratteristiche tecniche, età ed esperienza internazionale, ma l’operazione non si preannuncia semplice. Lo Sporting considera il difensore un elemento centrale del proprio progetto e non ha intenzione di lasciarlo partire facilmente.

Gonçalo Inácio Milan, carriera e crescita allo Sporting

Gonçalo Bernardo Inácio è nato ad Almada il 25 agosto 2001. Mancino, alto circa 1,85 metri, è cresciuto calcisticamente nello Sporting CP, dopo i primi passi nell’Almada AC. Entrato nel vivaio dei Leões nel 2012, ha completato tutto il percorso fino alla prima squadra.

La promozione stabile tra i grandi è arrivata nel 2020. Da quel momento Inácio è diventato uno dei difensori più importanti del club portoghese, superando quota 200 presenze e contribuendo a diversi successi nazionali.

Gonçalo Inácio Milan, ruolo e caratteristiche tecniche

Il suo ruolo naturale è quello di difensore centrale mancino. Può giocare sia in una linea a quattro sia in una difesa a tre, dove rende molto bene da braccetto sinistro. Questa duttilità lo rende un profilo adatto alle idee di Rúben Amorim, che cerca un centrale capace di impostare, difendere in avanti e partecipare alla costruzione.

Tecnicamente Inácio è un difensore pulito, elegante e abituato a gestire il pallone sottoInácio** è un difensore pulito, elegante e abituato a gest pressione. Sa verticalizzare, rompere le linee con il passaggio e accompagnare l’azione dal basso. Fisicamente non è un centrale dominante solo per struttura, ma abbina buona rapidità, coordinazione e senso della posizione.

Gonçalo Inácio Milan, un profilo moderno per la difesa

Nel suo palmarès figurano campionati portoghesi, coppe nazionali e la Nations League con il Portogallo. Per il Milan sarebbe un rinforzo di alto livello: giovane, già esperto e con qualità perfette per una squadra che vuole costruire da dietro.