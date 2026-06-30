Maldini, oggi nuovo confronto con Malagò: il ruolo da direttore tecnico dell’Italia resta il nodo centrale. Ecco cosa filtra

Prima di nominare il nuovo allenatore della Nazionale italiana, il presidente federale Giovanni Malagò vuole definire un passaggio considerato decisivo: la scelta del prossimo direttore tecnico. Sarà questa la figura a cui affidare il progetto di rilancio dell’Italia, reduce dal terzo Mondiale mancato consecutivamente e chiamata a ricostruire identità, struttura e credibilità.

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La prima scelta, ormai nota, resta Paolo Maldini. Con l’ex capitano del Milan è previsto un nuovo confronto nella giornata odierna, utile per capire se ci siano le condizioni per arrivare alla fumata bianca. Malagò considera il suo profilo ideale per guidare dall’alto il nuovo corso azzurro, grazie alla sua esperienza internazionale, alla conoscenza del calcio italiano e alla credibilità costruita sia da giocatore sia da dirigente.

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Maldini Italia, i dubbi da chiarire prima della decisione

L’obiettivo di Malagò è risolvere tutti i dubbi di Maldini prima di procedere. Sul tavolo ci sono diversi aspetti: lo stile di vita legato a un incarico federale, la piena chiarezza sul ruolo, i confini operativi e anche la parte economica.

L’idea della Federazione sarebbe quella di affidare a Maldini una supervisione completa del sistema azzurro. Non soltanto un ruolo simbolico, dunque, ma una posizione centrale nella gestione tecnica e nella programmazione del futuro della Nazionale italiana. Il primo Consiglio federale della nuova gestione Malagò, in programma domani, sarà anche l’occasione per fare il punto sul dossier relativo al direttore tecnico.

Italia, Conte resta affascinato: Mancini opzione meno costosa

Parallelamente resta aperta la questione del nuovo commissario tecnico. Antonio Conte è affascinato dall’azzurro e avrebbe già dato disponibilità a ridurre le proprie pretese economiche rispetto a quelle che solitamente si aspetta da un club, in particolare dalle ricchissime società arabe.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Malagò sta valutando la disponibilità finanziaria della Federazione e le possibili soluzioni, a partire dagli sponsor, per arrivare a Conte.

L’alternativa resta Roberto Mancini, profilo economicamente meno impegnativo. Su di lui, però, pesa il malumore di molti, anche tra i tifosi, per il modo in cui aveva lasciato la Nazionale.