Germania Paraguay, la partita di Musiala: ecco l’analisi completa della prestazione del centrocampista ai sedicesimi di finale del Mondiale

Uno dei protagonisti annunciati di Germania Paraguay. la gara valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Jamal Musiala.

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La partita di Musiala

SECONDO TEMPO

Escluso non senza sorprese da Nagelsmann dalla formazione di partenza, il talento del Bayern fa il suo ingresso in campo al 63′ al posto di Undav, deludente nella prima ora di gioco. Il momento è delicato: Germania e Paraguay stanno pareggiando 1-1. Immediatamente viene accolto da un contatto di Galarza a palla lontana. Bravo poi a chiudere su un cross di Caceres. Al 75′ lo si vede venire incontro a cucire il gioco con diversi tocchi di prima, tra i quali uno libera Wirtz che dalla destra non mette un buon pallone al centro, l’azione sfuma. All’80’ il 10 muove bene la palla nello stretto e serve Brown, sta muovendosi da trequartista centrale e cerca di entrare in possesso a ridosso dell’area per determinare giocate decisive. All’83’ si sposta sul centrodestra e tenta senza successo un doppiopasso. Con l’ingresso di Woltemade, Musiala si sposta sulla destra e da lì prova a mettere subito un cross basso potente, la difesa sudamericana se la cava in qualche modo. Al 90′ riparte rubando palla, arrivato in area cerca Woltemade con un pallone debole. All’ultimo minuto mette ancora un pallone in mezzo, respinto dall’eroica difesa avversaria.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Al minuto 100 vince un duello di forza con Galarza, la Germania è in un assalto continuo per trovare la rete della qualificazione. Buon servizio a premiare Goretzka che va in profondità: da qui nasce il gol del 2-1 di Tah, poi annullato dal Var. Per il resto un contributo senza acuti particolari nella manovra offensiva proposta senza interruzioni. Al 113′ prova uno spunto sulla destra, supera Galarza e non Alonso, che lo colpisce e determina una punizione laterale. Al 115′ dopo un duello prolungato si merita il giallo per un intervento di frustrazione molto deciso su Galarza. Pochi secondi dopo e il giocatore del Paraguay si vendica meritandosi anche lui un cartellino.