Parma, Krause Group guarda al Casa Pia: possibile svolta per il progetto multi-club. L’idea del proprietario statunitense dei ducali

Il Krause Group, proprietà del Parma, continua a lavorare alla costruzione di un network internazionale di società calcistiche. Dopo i tentativi portati avanti nei mesi scorsi con Paços de Ferreira e UD Leiria, senza arrivare alla chiusura definitiva, il gruppo americano avrebbe individuato nel Casa Pia il partner ideale per dare concretezza alla propria strategia di espansione.

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero in corso trattative avanzate tra il Krause Group e Robert Platek per rilevare la sua partecipazione nella SAD del club di Lisbona. L’operazione non è ancora definita e al momento non esiste un accordo finale, ma i contatti starebbero proseguendo con l’obiettivo di arrivare a una possibile intesa.

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Parma, il Casa Pia può diventare il primo tassello del network

Per il Parma, l’ingresso nel Casa Pia rappresenterebbe un passaggio significativo nella costruzione di un modello multi-club. Il progetto del Krause Group punta infatti a creare una rete internazionale capace di generare sinergie sul piano tecnico, sportivo e gestionale.

Il club portoghese potrebbe diventare una piattaforma strategica per lo sviluppo dei giovani, permettendo al gruppo proprietario dei ducali di valorizzare talenti in un campionato competitivo e sempre più osservato dagli operatori di mercato europei.

Parma, strategia internazionale per valorizzare i giovani

L’obiettivo del Krause Group sarebbe quello di creare un sistema integrato tra più società, favorendo scambi di competenze, percorsi di crescita condivisi e una gestione più ampia del patrimonio tecnico. In questo senso, il Casa Pia offrirebbe un contesto interessante per mettere alla prova giovani calciatori e costruire nuove opportunità di valorizzazione.

Il modello multi-club è ormai sempre più diffuso nel calcio internazionale e il Parma potrebbe compiere un passo importante per allinearsi a questa tendenza. La trattativa resta ancora aperta, ma l’interesse per il club di Lisbona conferma la volontà del Krause Group di espandere il proprio raggio d’azione oltre i confini italiani.