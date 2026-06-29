Serie A, il Venezia piazza due colpi: Berardi e Bella‑Kotchap. Bologna su Ugresic, Joao Mario idea Fiorentina

Il Venezia continua a essere una delle squadre più attive della prossima Serie A 2026‑27. Il club arancioneroverde ha infatti chiuso due operazioni importanti: Bella‑Kotchap e Lorenzo Berardi. Ecco il punto sulle altre trattative:

Bella‑Kotchap firma… in videochiamata

Il difensore tedesco classe 2001 è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia. Dopo le visite mediche, la firma è arrivata in videochiamata con il direttore sportivo Filippo Antonelli. Durante la call, Antonelli ha commentato così l’operazione: «Sono contentissimo di questo ragazzo. Questo è un gran colpo».

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Berardi fino al 2031: il Venezia guarda al futuro

Il club ha annunciato anche l’arrivo a titolo definitivo di Lorenzo Berardi dal Pescara. Esterno sinistro classe 2006, Berardi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. Cresciuto nel vivaio biancazzurro, ha chiuso la Primavera con 65 presenze, 14 gol e 2 assist, esordendo poi in Serie B con 15 presenze e un assist, oltre a due apparizioni in Coppa Italia.

Juventus–Bologna: Holm e Joao Mario, intesa lontana

Sul fronte Juventus e Bologna, le due società continuano a lavorare su più tavoli, ma difficilmente troveranno un accordo entro martedì 30 giugno per definire il futuro di Emil Holm e Joao Mario. I due terzini avevano viaggiato in direzioni opposte a gennaio: Holm in prestito alla Juve, Joao Mario al Bologna.

Fiorentina su Joao Mario

La Fiorentina osserva la situazione e potrebbe inserirsi qualora Juventus e Bologna non riuscissero a trovare un’intesa.

Bologna, accelerata per Ugrešić

Il Bologna sta spingendo forte per Ognjen Ugrešić, centrocampista classe 2006 del Partizan Belgrado e della nazionale serba. Interesse concreto, con presupposti positivi per portarlo a disposizione di Domenico Tedesco. Il giocatore era stato seguito anche dal Torino, ma i rossoblù sembrano ora in vantaggio.