Moviola Germania Paraguay: gli episodi dubbi del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026

Moviola Germania Paraguay gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro italiano Jalal Jayed, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PRIMO TEMPO

Enciso ruba palla ai limiti del fallo nei primi minuti, l’arbitro non segnala nulla e la Germania è costretta a un recupero repentino, operazione che riesce. Molto duro un intervento su Almiron al 10, Jalal Jayed non va oltre l’assegnazione di un fallo. Wirtz allarga il braccio in protezione, Caceres resta a terra, però sembra accentuare molto il contatto e infatti il gioco continua a scorrere. Sono 5 i minuti di recupero. La difficoltà della Germania, sotto nel punteggio quando si va all’intervallo, è denunciata anche dalla nettissima differenza dei falli fatti, ben 9 contro i soli 2 del Paraguay, che si difende bene con blocco bassissimo e non ricorre neanche a irregolarità per resistere.

SECONDO TEMPO

Al 56′ l’arbitro ferma il gioco dopo un po’ di tempo vedendo che Enciso è rimasto a terra: l’autore del momentaneo vantaggio del Paraguay è costretto alla resa. Al 62′ Galarza contesta la punizione accordata per intervento su Havertz, il fallo è netto. Ugalmente poco convinto Brown immediatamente dopo per una cintura su Mauricio sanzionata. Al minuto 65 Havertz spalle alla porta viene colpito da Cubas, cartellino giallo dovuto. Nagelsmann si arrrabbia moltissimo perché non viene concessa la regola del vantaggio: Neuer viene ostacolato da Gomez su un rinvio, ma riesce a trovare lo spazio per servire a lunga gittata un compagno, soluzione inutile appunto per il fischio del direttore di gara. Abbraccio di Alonso all’82 su Goretzka, troppo lieve però per determinare una decisione punitiva. Blocco in area di Galarza su Havertz, il tedesco cade a terra, un gesto di malizia quello del paraguaiano. Sono 5 i minuti di recupero. Alla fine dei 90 minuti il dato dei falli vede i tedeschi averne commesso il doppio, 14 vs 7.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Scintille tra Anton e il portiere Gill alla battuta di un corner, la tensione del match si fa sentire. La Germania chiede un mani di Gome sul tiro di Woltemade, il difensore del Paraguay si butta alla disperata, il tocco c’è ma il braccio non sembra così distante dal corpo. L’arbitro viene chiamato al Var per decidere sul blocco di Anton su Gill in occasione del 2-1 di Tah: la rete viene annullata, l’ostacolo effettivamente c’è, il portiere cade, anche se prontamente si rialza. Entrambi i Ct, Nagelsmann e Alfaro, vengono ammoniti in seguito alle proteste del momento. Sono 4 i minuti di recupero. Ulteriori lamenti tedeschi per un contatto in area su Woltemade, l’anticipo di Ojeda è netto e pulito. Il secondo tempo supplementare inizia con un fallo a palla lontana di Havertz che gli costa un cartellino.