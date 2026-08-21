Roma, maxi investimento da 150 milioni nell’anno del Centenario! Due squadre per Gasperini tra Serie A e Champions League

Roma, 150 milioni spesi in vista del Centenario per consegnare due squadre a Gasperini tra Serie A e Champions League. L’analisi

Un piano di rafforzamento imponente per proiettare la Roma in una nuova dimensione internazionale. La proprietà americana guidata da Dan e Ryan Friedkin ha stanziato un investimento complessivo da 150 milioni di euro per completare l’organico a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini, ponendo le basi per un ciclo vincente in vista dell’anno del Centenario e della posa della prima pietra dello stadio di Pietralata nel 2027.

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I numeri del mercato: oltre 149 milioni per la rosa

L’impegno economico profuso dalla dirigenza d’oltremare testimonia una strategia chiara e priva di esitazioni secondo La Gazzetta dello Sport. Le operazioni chiuse e in via di definizione compongono un quadro finanziario di primissimo livello:

I riscatti e i colpi chiusi: 25 milioni per il riscatto di Malen , 35 milioni per Castro , 16,5 milioni per Koulierakis , 13 milioni per Molina e 25 milioni per Mora .

25 milioni per il riscatto di , 35 milioni per , 16,5 milioni per , 13 milioni per e 25 milioni per . I prossimi innesti: A queste cifre si sommano i 35 milioni destinati all’operazione Fofana e le risorse per l’esterno di centrocampo Luis Henrique, trattativa da condurre senza la necessità di cedere pezzi pregiati come Koné.

L’esborso complessivo raggiunge così i 149,5 milioni di euro, portando la spesa totale della gestione Friedkin dal 2020 a oltre un miliardo di euro. Un segnale fortissimo per l’intero ambiente giallorosso, pronto a rispondere presente garantendo il primo sold out stagionale allo Stadio Olimpico nella sfida di campionato contro la Fiorentina.

La rosa raddoppiata: due opzioni per ogni ruolo

L’obiettivo primario della campagna acquisti è stato quello di mettere nelle mani di Gasperini un organico completo per affrontare il doppio fronte campionato-Champions League, integrando la struttura da “instant team” con profili di elevata freschezza atletica. La rosa offre ora una doppia alternativa di assoluto valore per ogni posizione: Svilar (Gollini) tra i pali; Mancini (Ghilardi), Ndicka (Ziolkowski) e Hermoso (Koulierakis) in difesa; Molina (Rensch) e Wesley (Luis Henrique) sulle corsie esterne; Cristante (El Aynaoui) e Koné (Pisilli) in mediana; Dybala (Mora), Soulé-Pellegrini (Fofana) e Malen (Castro) nel reparto avanzato.

Giovani d’assalto per la crescita del club

Oltre alla competitività immediata, la visione strategica societaria guarda con attenzione al domani. L’inserimento dei nuovi acquisti ha abbassato l’età media dell’organico a circa 25 anni, portando a 12 il numero complessivo di Under 25 in squadra — tra cui spiccano Mora (19 anni), Castro (21), Koulierakis (22), Soulé (23) e Koné (25). Una programmazione accurata destinata a garantire continuità di rendimento, aumentando la pericolosità offensiva e la solidità del gruppo.