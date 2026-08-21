Modric al centro del nuovo Milan di Amorim, spunta anche la suggestione Nazionale. Oggi faccia a faccia Cardinale-esuberi, e Leao…

Modric centrale nel nuovo Milan di Amorim, ecco la suggestione Nazionale. Faccia a faccia tra Cardinale e gli esuberi, mentre il futuro di Leao…

Nonostante le quasi 41 candeline che spegnerà a inizio settembre, Luka Modric continua a essere il perno centrale e l’uomo guida del Milan. In vista dell’esordio in campionato contro il Torino, il nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim non ha dubbi: le chiavi della mediana secondo La Gazzetta dello Sport saranno affidate all’ex Pallone d’Oro, confermando la centralità già vista nella precedente gestione di Massimiliano Allegri.

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La scelta di restare al Milan e la fiducia di Amorim

Dopo un’estate ricca di riflessioni sul proprio futuro, il centrocampista croato ha scelto di proseguire l’avventura a Milano, spinto dalla volontà di competere ad altissimi livelli e dichiarando di essere rimasto “per vincere”. Nemmeno il trasferimento della famiglia a Madrid per motivi scolastici ha scalfito la sua determinazione. Rientrato dagli impegni internazionali, il regista si è subito distinto nei test contro Inter, Chelsea e Manchester United, indossando anche la fascia da capitano in assenza di Mike Maignan.

La stima di Amorim nei suoi confronti era emersa già all’inizio del raduno estivo, quando il tecnico aveva spiegato: “Lo ritengo fondamentale, non vi dico che potrà giocare tutte le partite ma specialmente all’inizio può darci una grande mano“. Tra l’allenatore portoghese e il trequartista esiste una curiosa sintonia anagrafica, essendo entrambi classe 1985, unita alla condivisione di un’identica visione tattica sul campo.

La corte della Croazia e i nodi di mercato a Milanello

Sullo sfondo rimane la tentazione del ritorno in Nazionale croata. Il neo commissario tecnico Slaven Bilic sta spingendo per convincere il veterano a fare un passo indietro rispetto all’addio annunciato dopo i Mondiali: “Una delle prime cose che farò sarà parlare con Modric, mi piacerebbe che continuasse con la nazionale“. Un eventuale rientro aggiungerebbe impegni a un calendario già fitto tra Serie A ed Europa League, ma la decisione finale spetterà esclusivamente al giocatore.

Parallelamente, la quotidianità della squadra è scandita dalla presenza del patron Gerry Cardinale a Milanello per un vertice ad alto livello con la dirigenza e la rosa. Al centro dell’attenzione c’è il futuro di Rafael Leao, per il quale le indiscrezioni del Corriere dello Sport evidenziano: “Oggi faccia a faccia con Leao: solo il Gala“. Contestualmente, la società intende applicare la linea dura con gli esuberi in rosa — tra cui figurano Fofana, Tomori e Nkunku — chiamati ad accettare una cessione o a rischiare l’esclusione dal progetto tecnico.