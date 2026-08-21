Calciomercato Juventus, sliding doors: fuori Arthur e dentro Kessié! Poi altri due colpi last minute per Spalletti

Calciomercato Juventus, Arthur risolve il contratto e Kessié aspetta! Poi due colpi last minute per Spalletti

L’imminente ufficialità della risoluzione del contratto di Arthur sblocca finalmente il mercato in uscita della Juventus, garantendo un risparmio d’ingaggio da circa 4 milioni di euro lordi e liberando uno slot fondamentale in rosa. Dopo aver già investito oltre 100 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Vicario, Lucumi, Celik, Alajbegovic, Ekhator e Kolo Muani, la dirigenza composta da Giovanni Carnevali, Ricky Massara e Marco Ottolini punta a completare l’organico a disposizione del tecnico Luciano Spalletti con gli ultimi tre innesti della sessione estiva secondo La Gazzetta dello Sport.

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Esportare per acquistare: le uscite per l’autofinanziamento

La strategia per il finale di mercato è chiara: prima si vende, poi si compra. L’addio del centrocampista brasiliano è soltanto la prima tessera di un mosaico che richiede ulteriori uscite per alleggerire il monte ingaggi e fare cassa:

Teun Koopmeiners: Finito ai margini del progetto tecnico dopo annate difficili

Finito ai margini del progetto tecnico dopo annate difficili Jonathan David: La sua cessione è cruciale sul piano economico (percepisce 6 milioni di euro più bonus) e fondamentale per liberare spazio in avanti.

La sua cessione è cruciale sul piano economico (percepisce 6 milioni di euro più bonus) e fondamentale per liberare spazio in avanti. Juan Cabal e Nico Gonzalez: Entrambi figurano sulla lista dei cedibili per trovare sistemazioni che garantiscano risorse fresche o margine di manovra.

Il restyling in mediana e l’asse per l’attacco

In mezzo al campo, l’obiettivo numero uno ha un nome ben preciso: Franck Kessie. L’ex mediano del Milan, attualmente svincolato, spinge forte per ritrovare Massara e salire sul treno bianconero, mentre la principale alternativa risponde al profilo di Leon Goretzka.

Per il reparto offensivo, la dirigenza ha un patto d’intesa con Joshua Zirkzee. Chiuso al Manchester United dopo il reintegro di Rashford, l’attaccante olandese ha espresso pieno gradimento per il trasferimento a Torino. I Red Devils hanno aperto alla formula del prestito, ma la Juventus deve affrettare i tempi per superare i sondaggi del Napoli e definire la partenza di David.

La caccia al terzino sinistro

L’ultimo tassello individuato da Spalletti riguarda la corsia mancina, dove serve un elemento capace di alternarsi con Andrea Cambiaso. Il nome in cima alla lista delle preferenze è quello dello spagnolo Hugo Bueno, ma restano vive anche opzioni low cost o in prestito come Emerson Palmieri, già guidato in passato dal tecnico toscano ai tempi della Roma.