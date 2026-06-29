Sky Sport svela a sorpresa: Amorim chiede Liberali, il Milan rientra in corsa e mette pressione al Como

Il lavoro del Milan per costruire una rosa funzionale alle idee del nuovo tecnico Ruben Amorim prosegue senza sosta. Definito l’arrivo del nuovo attaccante Gonçalo Ramos dal PSG, la priorità sarà l’acquisto di un difensore centrale per completare la retroguardia rossonera. Parallelamente, il club di Via Aldo Rossi e il team strategico guidato da Gerry Cardinale stanno monitorando altre opportunità di mercato.

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Secondo Sky Sport, c’è un nome che potrebbe sorprendere: il Milan sta valutando il ritorno di Mattia Liberali, classe 2007 e prodotto del vivaio rossonero.

La richiesta di Amorim: il Milan prova a superare il Como

Come riportato da Gianluca Di Marzio e Sky, il Milan starebbe tentando di rimontare il Como e le altre concorrenti nella corsa al cartellino di Liberali. Per Sky, si tratta di una richiesta precisa di Amorim, che sta provando a convincere personalmente il giocatore. Il club rossonero, seguendo le indicazioni del proprio allenatore, sta spingendo per quello che sarebbe un ritorno a casa per il talento cresciuto nel settore giovanile.

Dieci anni di Milan: il possibile ritorno

Liberali ha infatti trascorso dieci anni nel vivaio rossonero, dal 2015 al 2025, passando per tutte le categorie: Under 17, Under 20, Primavera e Milan Futuro. Un percorso che gli ha permesso anche di esordire in Serie A, da titolare, contro il Genoa sotto la guida di Paulo Fonseca.

Ora il Milan valuta concretamente il suo ritorno, come confermato da Sky Sport.

Clausola, cifre e possibili formule

Liberali, oggi al Catanzaro, ha nel contratto una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Il Milan, grazie al 50% sulla futura rivendita che spetterebbe comunque al club meneghino, starebbe studiando un’operazione da 3 milioni, oppure una formula alternativa: nuovo accordo con il Catanzaro e l’inserimento di un giocatore rossonero in prestito.

Como avanti, ma la concorrenza è forte

Quella che si apre sarà una settimana decisiva: Liberali e il suo agente stanno valutando quale strada intraprendere per il futuro.

Il Como è in pressing da tempo: lo considera un profilo ideale per la trequarti, perfetto per caratteristiche, margini di crescita e per le esigenze delle liste, oltre che funzionale al sistema di Cesc Fabregas.

Ma la concorrenza non manca:

Milan , ora reinserito con forza

, ora reinserito con forza Sassuolo , che lo segue da tutta la stagione

, che lo segue da tutta la stagione Fiorentina

Juventus, che non ha mai smesso di monitorarlo

Liberali è uno dei talenti più richiesti della sua generazione, e il suo futuro potrebbe diventare uno dei temi caldi di questa sessione estiva.



