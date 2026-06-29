Brasile Giappone, la partita di Endrick: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante ai sedicesimi di finale del Mondiale

Uno dei protagonisti di Brasile Giappone. la gara valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Endrick, entrato nella ripresa.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La partita di Endrick

SECONDO TEMPO

Sostituzione di Ancelotti all’intervallo: sulla situazione di 1-0 per il Giappone e con l’infortunio di Paqueta, entra in campo il giovane attaccante finora non considerato dal tecnico italiano e, invece, molto richiesto a furor di popolo, oltre che soggetto protagonista di innumerevoli meme ironici. Vinicius lo cerca con un cross verso il centro dell’area, zona che il nuovo entrato è andato a occupare, Endrick non riesce a controllare il pallone.

Poco dopo i due si scambiano le parti, sfera troppo lunga per il campione del Real. Al 63′ viene nella propria metà campo a gestire un pallone e ad allargare il gioco, lo si vede chiedere ai compagni di coinvolgerlo di più. Prima della pausa di metà tempo Tomiyasu anticipa di testa Endrick in area di rigore, intervento pulito. Giocata frettolosa al 76′: riceve palla ancora da Vinicius, stop e ricerca di Martinelli, soluzione precipitosa e imprecisa. All’80’ prova ad accendersi ma perde il primo contrasto. All’87’ filtrante verso Martinelli a campo aperto, palla che costringe Suzuki a uscire di piede fuori dall’area. Al 93′ Endrick prova a trovare spazio in area per calciare a rete, non va oltre la conquista di un angolo.

Sul gol del 2-1 che vale gli ottavi di finale l’attaccante 19enne ha una minima parte perdendo palla, che il Brasile riconquista e trasforma in oro. Prestazione modesta quella dell’attaccante del Lione: solo 12 i palloni toccati, metà dei quali persi. Nell’assalto del Brasile, riuscito nella ripresa, Endrick ha avuto poco peso.