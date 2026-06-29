Calciomercato Venezia, colpo in attacco: vicino l’accordo per Albion Rrahmani dello Sparta Praga

Calciomercato Venezia, Albion Rrahmani dello Sparta Praga è pronto a diventare un nuovo giocatore dei lagunari. A che punto siamo nella trattativa

Il Venezia si conferma senza ombra di dubbio una delle società più attive, dinamiche e ambiziose di questa sessione estiva di calciomercato. La dirigenza lagunare sta pigiando con decisione sull’acceleratore per regalare al tecnico Giovanni Stroppa un tassello di primissimo livello per il reparto avanzato. L’obiettivo caldissimo, ormai a un passo dal vestire la maglia arancioneroverde, è Albion Rrahmani, talentuoso attaccante kosovaro attualmente in forza allo Sparta Praga. La trattativa ha subito una netta impennata, portando le parti a ridosso della fumata bianca definitiva. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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I dettagli economici dell’operazione Rrahmani

Dal punto di vista contrattuale e strategico, l’operazione è ormai entrata nelle sue battute conclusive. Il Venezia ha già blindato un accordo totale con il calciatore, il quale ha espresso assoluto gradimento per il trasferimento in Italia e per il progetto tecnico prospettatogli.

In queste ore, i fitti contatti tra i vertici del club italiano e la dirigenza dello Sparta Praga servono esclusivamente a limare gli ultimissimi dettagli burocratici ed economici dell’intesa. L’affare, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere ufficialmente definito e formalizzato nel giro delle prossime 48 ore, prevede un investimento economico complessivo che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Una cifra importante che dimostra la solidità e le intenzioni della proprietà arancioneroverde.

Il primo tassello per l’attacco di Giovanni Stroppa

Per la formazione veneta si tratta del primo vero rinforzo offensivo di questa sessione estiva, una mossa fondamentale per garantire peso, verticalità e gol alla manovra della squadra. Rrahmani andrà a occupare una casella prioritaria nello scacchiere tattico di Stroppa, garantendo caratteristiche ideali per la massima serie.

La dirigenza del Venezia, tuttavia, non intende fermarsi qui: la pianificazione dell’area tecnica prevede infatti la concretizzazione di almeno un altro innesto importante sempre nel reparto d’attacco, così da completare e diversificare la batteria di punte a disposizione dell’allenatore prima dell’inizio del campionato.

Venezia regina del mercato: la mappa dei nuovi acquisti

L’imminente sbarco del centravanti kosovaro certifica la straordinaria e profonda rivoluzione strutturale intrapresa dal club in questa finestra di mercato. Il Venezia si sta muovendo con una velocità impressionante per allestire un organico competitivo in ogni reparto.

L’innesto di Rrahmani va infatti ad aggiungersi agli arrivi già definiti e completati di elementi del calibro di Basic, Helgason e del giovane e promettente esterno polacco Kornel Lisman. Le manovre in entrata della società sono tuttavia destinate a proseguire senza sosta: l’ambiente arancioneroverde attende infatti solo le rispettive ufficialità per altri tre colpi di assoluto rilievo internazionale, ovvero Correia, Berardi e il difensore centrale Bella-Kotchap.