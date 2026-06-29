Manchester City, Maresca torna dove tutto era iniziato: accordo milionario col Chelsea e retroscena dell’operazione

L’ufficialità è arrivata e ora emergono anche i dettagli: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, con un contratto triennale che lo legherà al club fino al 2029. Per portarlo a Manchester, i Citizens hanno dovuto versare al Chelsea un indennizzo significativo: secondo BBC Sport, la cifra si aggira attorno alle 17 milioni di sterline (circa 20 milioni di euro), somma separata da eventuali accordi personali tra il club londinese e il tecnico.

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Le trattative e il nodo delle dimissioni

L’arrivo di Maresca al City è stato preceduto da una lunga negoziazione tra le due società, necessaria per definire la compensazione economica. Il Chelsea ha chiarito che l’allenatore aveva rassegnato volontariamente le dimissioni lo scorso gennaio: inizialmente la separazione era stata presentata come condivisa, ma in seguito sia il club sia Maresca hanno confermato che si trattava di una scelta personale del tecnico.

Questa decisione ha aperto la strada al suo ritorno a Manchester, dove Maresca aveva già lavorato come vice di Guardiola nella stagione 2022-23, culminata con la conquista del Triplete. Il Chelsea ha definito la sua uscita come una “decisione di non continuare a svolgere le sue mansioni”, confermando l’esistenza di un accordo sul risarcimento dovuto.

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Le scuse di Maresca

In un messaggio pubblicato su Instagram, Maresca ha espresso rammarico per le modalità dell’addio ai Blues, scusandosi pubblicamente e riconoscendo che la sua scelta personale ha creato difficoltà alla società londinese.

Un passaggio obbligato prima di iniziare la nuova avventura: ora il City riparte da lui, e Maresca si prepara a raccogliere l’eredità di Guardiola con ambizioni altissime.