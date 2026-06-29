Pisa, Antonio Caracciolo rinnova fino al 2027: il difensore e capitano resta al centro del progetto nerazzurro

Il Pisa blinda il suo leader difensivo: è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Antonio Caracciolo, capitano e punto di riferimento dello spogliatoio nerazzurro. Il club ha formalizzato il prolungamento del contratto, chiudendo una trattativa che andava avanti da settimane e che aveva già trovato un’intesa definitiva poco prima delle vacanze estive del giocatore.

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Con questo accordo, Caracciolo continuerà a guidare la retroguardia del Pisa anche nella prossima stagione, garantendo continuità tecnica e leadership in campo e fuori.

Il comunicato del club

«Il Pisa Sporting Club è lieto di comunicare il prolungamento del rapporto contrattuale in essere con il calciatore Antonio Caracciolo che resterà, dunque, in nerazzurro fino al 30 giugno 2027. Con l’auspicio di combattere e vincere insieme ancora tante battaglie sportive».

Un rinnovo che certifica la centralità del capitano nel progetto tecnico e societario, e che permette al Pisa di ripartire da una delle sue certezze più solide.