Monza, addio a U-Power: dal 1° luglio lo stadio torna a chiamarsi “Brianteo” e vince il premio di miglior impianto della Serie B

Novità in casa Monza: lo stadio abbandona il nome di U-Power Stadium e torna a chiamarsi Brianteo. Successo anche come miglior impianto della Serie B

A partire dal prossimo 1° luglio 2026, la casa del Monza si appresta a vivere una svolta epocale dal punto di vista dell’identità e della denominazione commerciale. Lo storico impianto calcistico biancorosso abbandonerà infatti il nome di “U-Power Stadium” per riappropriarsi ufficialmente delle proprie origini, tornando a chiamarsi “Stadio Brianteo”. Questo cambiamento giunge in un momento particolarmente felice e ricco di soddisfazioni per la società brianzola, che ha visto la propria struttura premiata come miglior stadio della Serie BKT 2025/26, un prestigioso riconoscimento assegnato ufficialmente dalla Lega Serie B.

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Si chiude in questo modo una felice parentesi commerciale durata quasi sei anni, iniziata il 4 settembre 2020 con la partnership siglata con l’azienda specializzata in calzature e abbigliamento da lavoro. Sotto il nome di U-Power Stadium, l’impianto di via Franco Tognini ha ospitato le pagine più gloriose della storia recente del club, inclusa la memorabile scalata verso la Serie A e le successive stagioni nel massimo campionato. Inaugurato alla fine degli anni Ottanta, il “Brianteo” riabbraccia ora il suo nome storico.

Il comunicato ufficiale dell’AC Monza

La società biancorossa ha formalizzato la doppia notizia attraverso una nota ufficiale colma di orgoglio per i traguardi gestionali raggiunti sul piano strutturale:

“Un nuovo importante riconoscimento per l’U-Power Stadium, che dal prossimo 1 luglio tornerà a chiamarsi ‘Stadio Brianteo'”

Nel prosieguo del documento, il club ha voluto esaltare il primo posto assoluto ottenuto nella speciale graduatoria della serie cadetta:

“AC Monza si è classificato al primo posto nella graduatoria del Premio ‘Miglior Stadio’ della Serie BKT 2025/26, iniziativa promossa dalla Lega Serie B per valorizzare gli impianti che si distinguono per qualità, organizzazione e cura dell’esperienza di gara”

Il testo del comunicato specifica inoltre i dettagli numerici del podio:

“La classifica finale ha visto lo stadio di Monza chiudere al vertice con 63,87 punti, precedendo gli stadi di Reggiana (63,25) e Palermo (62,40)”

Un traguardo che, si legge ancora, “viene assegnato sulla base delle valutazioni espresse nel corso della stagione dai rappresentanti delle società ospiti, dal Delegato della Lega Serie B, dalle aree competenti della Lega Serie B, dai referenti della produzione televisiva e dall’agronomo incaricato della valutazione del terreno di gioco”.

Eccellenza e continuità nella gestione dell’impianto

Il premio rappresenta la naturale conseguenza degli sforzi profusi quotidianamente dal management societario. Secondo la nota del club, si tratta di “Un successo che conferma l’attenzione che il Club dedica quotidianamente alla gestione del proprio impianto e all’organizzazione dell’evento gara”.

I vertici del Monza hanno infine ricordato come la qualità della manutenzione non sia affatto un exploit isolato, bensì un percorso consolidato nel tempo:

“Questo prestigioso risultato arriva inoltre a distanza di un anno dal riconoscimento ottenuto nella stagione precedente, quando il terreno di gioco dell’U-Power Stadium era stato premiato come miglior campo della Serie A, a testimonianza della continuità degli standard qualitativi raggiunti dal Club”