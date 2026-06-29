Moviola Brasile Giappone: gli episodi dubbi del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026

Moviola Brasile Giappone: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro italiano Maurizio Mariani, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Primo fallo del match è un’aggressione di Tomiyasu su Paqueta dopo meno di un minuto. Poco dopo proteste di Matheus Cunha, anche con l’assistente, Mariani lascia correre. Al 12′ Sano stoppa male, cerca di recuperare il pallone e finisce sulla caviglia di Vinicius: nasce così la prima ammonizione del match. Al 14′ il Brasile pareggia i conti: J.Ito se ne va via sulla trequarti, poco prima dell’ingresso in area Casemiro lo aggancia da dietro, giallo doveroso. Mani di Ueda al 18′, Mariani molto vicino all’azione lo segnala subito. Poco prima della pausa acqua Matheus Cunha reclama per uns scivolata a suo danno da parte del già ammonito Sano, il fischietto italiano lascia correre. Step on foot netto di Doan su Douglas Santos, decisione dell’arbitro leggermente in ritardo, come se volesse pensarci bene. Al 45′ classico fallo tattico di Kamada su Bruno Guimaraes: scatta così il terzo giallo del primo tempo. Extra-time di 4 minuti. Clamoroso il dato al riposo: il Brasile ha commesso un solo fallo ed è esattamente quello che è costato il cartellino a Casemiro!

SECONDO TEMPO

Altro cartellino per il Brasile nei primi minuti della ripresa: Danilo lo riceve perché Maeda stava andando via in zona centrale e lo atterra. Anche nella ripresa Ueda si fa “beccare” con un fallo di mano. Timidissime proteste per un intervento aereo in area di rigore di Tomiyasu su Endrick, assolutamente regolare. A 6 minuti dall’intervento J.Suzuki interviene in tackle falloso su un’incursione di Danilo, ammonizione giustissima. Martinelli rimane a terra per un gomito alto di Maeda, nulla di particolare però. I minuti di recupero sono 6, destinati ad allungarsi a 10 e 40 secondi perchè il Brasile effettua la sostituzione di Casemiro con Fabinho e il gol del 2-1 incide ulteriormente.