Liberali torna al Milan? Amorim pensa al ritorno del talento: rossoneri alla finestra. Il punto sulla trattativa col Catanzaro e sulla concorrenza

Il Milan guarda con attenzione al futuro di Mattia Liberali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ruben Amorim sarebbe particolarmente interessato al profilo del giovane talento italiano, oggi reduce da una stagione importante con il Catanzaro e protagonista anche con la Nazionale Under 19.

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L’attenzione ai giovani rappresenta uno dei punti centrali della filosofia del nuovo allenatore rossonero. Amorim non intende limitarsi ai profili già più conosciuti, come Francesco Camarda e Christian Comotto, ma vuole valutare anche altri ragazzi di prospettiva. Tra questi c’è proprio Liberali, cresciuto nel vivaio del Milan e già lanciato in prima squadra nel dicembre 2024 da Paulo Fonseca nella gara contro il Genoa.

Liberali Milan, l’addio e la crescita al Catanzaro

Dopo quel debutto a San Siro, il percorso di Mattia Liberali in rossonero non era proseguito come ci si aspettava. Il giocatore era tornato con la Primavera e, al termine della stagione, aveva scelto di lasciare il club per cercare continuità nel calcio dei grandi.

La decisione si è rivelata positiva. Con il Catanzaro, il classe 2005 ha raccolto 30 presenze tra Serie B, playoff e Coppa Italia, mettendo insieme 4 gol e 4 assist. Numeri che hanno confermato la sua crescita e hanno riacceso l’interesse del Milan, oggi pronto a valutare un possibile ritorno.

Liberali Milan, clausola e concorrenza in Serie A

La situazione contrattuale rende il dossier particolarmente interessante. Il Milan aveva ceduto Liberali a titolo gratuito, mantenendo però il 50% sulla futura rivendita. Con una clausola da 6 milioni di euro, i rossoneri potrebbero quindi riportarlo a Milano investendo circa 3 milioni.

Sul giocatore ci sono anche altre squadre di Serie A, in particolare il Como, che lo valuta anche in caso di permanenza di Nico Paz, e il Sassuolo di Alberto Aquilani, suo ex allenatore. Per Amorim, però, Liberali potrebbe diventare una risorsa interessante nel 3-4-2-1, con tre competizioni da affrontare e spazi da conquistare.