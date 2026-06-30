Jordan Lukaku, duro attacco al Napoli: «Il club non ha avuto compassione con Romelu». L’ex Lazio prende le difese del fratello

Parole pesanti di Jordan Lukaku nei confronti del Napoli e dell’ex tecnico azzurro Antonio Conte. Il fratello di Romelu Lukaku, attaccante del club partenopeo, ha parlato a Humo della stagione complicata vissuta da Big Rom, segnata dall’infortunio di agosto, dalla perdita del padre e da una gestione che, secondo l’ex Lazio, avrebbe inciso profondamente sul rapporto tra il giocatore e l’ambiente napoletano.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le dichiarazioni, riprese da TMW, raccontano un quadro molto delicato. Jordan Lukaku ha puntato il dito soprattutto contro la gestione del momento familiare vissuto dal fratello e contro le scelte tecniche successive al suo infortunio.

Lukaku Napoli, Jordan critica la gestione del club

Il passaggio più duro riguarda il comportamento del Napoli dopo la morte del padre dei fratelli Lukaku. Jordan ha raccontato così la situazione: «Quando è morto nostro padre il club ha gli chiesto di tornare in Italia, il Napoli non ha avuto compassione nei suoi confronti».

Secondo il fratello dell’attaccante, da quel momento il rapporto con il club si sarebbe incrinato. Poi il riferimento alla gestione tecnica dopo l’infortunio: «Il rapporto con il club si è incrinato. Quando Romelu si è fatto male il club acquistò un nuovo attaccante e Conte gli disse che sarebbe stato impiegato solo come suo sostituto. Rapporto incrinato con Conte? Probabilmente si».

Lukaku Napoli, la preoccupazione per Big Rom

Jordan Lukaku ha poi espresso preoccupazione per le condizioni mentali del fratello, reduce da mesi difficili e da un percorso che lo ha portato fino ai Mondiali senza, a suo dire, un vero momento di pausa.

Le sue parole sono molto chiare: «Ciò che mi preoccupa – prosegue l’ex Lazio – è che non ha avuto un momento di riposo mentale: prima o poi ne pagherà le conseguenze. Dopo il Mondiale, quando rimarrà da solo con i suoi pensieri. E’ allora che tutto verrà a galla, e forse è anche un bene».

Una presa di posizione forte, destinata a far discutere l’ambiente Napoli e a riaccendere l’attenzione sul futuro di Romelu Lukaku.