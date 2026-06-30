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Pagelle Germania Paraguay: i TOP e i FLOP della sfida vinta ai rigori dai sudamericani
Pagelle Germania Paraguay, i Top e i Flop tra i protagonisti del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026
Pagelle Germania Paraguay, i Top e i Flop dei protagonisti del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e vinto dal Paraguay ai rigori.
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I Top
I Top
- Julio Enciso (Paraguay). Una prestazione da vero trascinatore. Al 42′ trova il tempo perfetto per incornare il cross di Galarza, firmando il primo storico gol del Paraguay in una fase a eliminazione diretta del Mondiale. A inizio ripresa intuisce il retropassaggio suicida di Kimmich e solo un miracolo di Neuer gli nega la doppietta. Imprevedibile.
- Rodrigo Gill (Paraguay). Se l’Albirroja riesce a trascinare una corazzata come la Germania fino alla lotteria dei rigori, gran parte del merito va al suo portiere. Sicuro nelle uscite alte e miracoloso tra i pali: salva su Goretzka al 56′, dice di no ad Havertz al 78′ e disinnesca il colpo di testa ravvicinato di Anton al 119′. Una saracinesca, che poi si conferma ipnotizzando ben due tiratori tedeschi
- Kai Havertz (Germania). Sicuramente il più pericoloso dei tedeschi. Al 54′ dimostra grande tempismo sfruttando il cross di Wirtz e segnando il gol che rimette in carreggiata la Germania. Anche quando i compagni calano, lui continua a lottare su ogni pallone aereo e a cercare la porta fino allo scadere dei tempi supplementari. Sbaglia il suo rigore, ma fanno molto peggio i compagni che arrivano dopo.
I Flop
- Joshua Kimmich (Germania). Gara in chiaroscuro, pesantemente condizionata da un errore da matita blu. Al 50′ il suo retropassaggio per Neuer è corto e innesca Enciso, rischiando di condannare definitivamente i suoi. In fase offensiva, pur gestendo tantissimi palloni, i suoi calci d’angolo e le sue punizioni risultano spesso troppo lenti, imprecisi e facilmente preda della retroguardia sudamericana.
- Leroy Sané (Germania). In una partita dove servivano i suoi strappi in velocità, si vede pochissimo. Sbatte costantemente contro l’ottima e densa organizzazione difensiva paraguayana. Le sue punizioni si infrangono regolarmente sulla barriera e si fa anche pizzicare in fuorigioco. Nagelsmann, insoddisfatto, lo sostituisce all’88′.
- Jamal Musiala (Germania). Il suo ingresso in campo al 63′ al posto di Undav doveva essere la mossa vincente per scardinare il fortino del Paraguay. Al contrario, il talento del Bayern Monaco non riesce mai a trovare il guizzo giusto, finendo per farsi prendere dalla frustrazione. Il suo cartellino giallo al 115′ per un fallo di reazione su Galarza è l’emblema di una prestazione deludente e nervosa. Unico merito, non entra nella lista nera dei rigoristi che sbagliano.