Chi è Mathias Delorge? L’ultima idea del Bologna per il centrocampo: il profilo moderno che può arrivare dal Gent

Il Bologna continua a lavorare sul mercato per rinforzare il centrocampo da consegnare al nuovo allenatore Domenico Tedesco. I dirigenti Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno valutando diversi profili, anche alla luce della situazione di Remo Freuler, il cui contratto scade il 30 giugno e che sembra destinato a liberarsi a parametro zero.

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In cima alla lista rossoblù resta Peer Koopmeiners, centrocampista dell’AZ Alkmaar e fratello dello juventino Teun Koopmeiners. Il Bologna sarebbe pronto a mettere sul tavolo circa 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le alternative piace però anche Mathias Delorge, centrocampista belga classe 2004 del Gent.

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Delorge Bologna, numeri e situazione contrattuale

Mathias Delorge-Knieper è nato a Sint-Truiden il 31 luglio 2004. Mancino, alto 1,89 metri, è sotto contratto con il Gent fino al 2028. Con il club belga ha già raccolto 75 presenze, con 2 gol, 8 assist e 5 cartellini gialli, numeri che confermano un percorso di crescita costante.

Il suo ruolo naturale è quello di centrocampista centrale, ma può agire anche da mediano davanti alla difesa. Una duttilità che lo rende un profilo interessante per il Bologna, alla ricerca di un giocatore capace di dare equilibrio, fisicità e qualità nella gestione del pallone.

Il suo ruolo naturale è quello di centrocampista centrale, ma può agire anche da mediano davanti alla difesa. Una duttilità che lo rende un profilo interessante per il Bologna, alla ricerca di un giocatore capace di dare equilibrio, fisicità e qualità nella gestione del pallone.

Delorge Bologna, carriera e caratteristiche tecniche

Delorge è cresciuto nel Sint-Truiden, dopo i primi passi nell’Heers VV. Ha firmato il primo contratto professionistico nel 2021 e ha debuttato in prima squadra nel 2022 contro lo Standard Liegi. Dopo un prestito al Lierse Kempenzonen, è tornato al Sint-Truiden, imponendosi da titolare prima del passaggio al Gent nel 2024.

Fisicamente è un centrocampista moderno: alto, longilineo, resistente e con buona presenza nei duelli. Tecnicamente, da mancino, dà qualità alla prima costruzione, gioca con ordine e sa resistere alla pressione. Non è una mezzala puramente offensiva, ma può accompagnare l’azione, inserirsi e garantire continuità nelle transizioni.

Nel casting rossoblù restano anche Ognjen Ugresic del Partizan Belgrado e Gustavo Puerta del Racing Santander, ma Delorge è un nome da seguire con attenzione.