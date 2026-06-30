Calciomercato
Fiorentina, il futuro di Moise Kean: il mistero del mercato viola e l’ombra della clausola
Tra i top club italiani frenati dai costi e le lusinghe inglesi, luglio sarà il mese della verità per il futuro di Moise Kean
Tra le innumerevoli indiscrezioni che accendono il mercato della Fiorentina – dalle suggestioni per De Gea fino ai rumors su Dodô e Gudmundsson – spicca un silenzio quasi assordante: quello che circonda Moise Kean. Un’ombra ingombrante secondo La Nazione, proprio per questo necessaria da decifrare con estrema lucidità per capire il reale destino dell’attaccante viola.
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I tre scenari del silenzio
- Incedibilità non dichiarata? La prima spiegazione potrebbe essere che la Fiorentina lo abbia virtualmente tolto dal mercato. Tuttavia, se la decisione fosse definitiva, perché non annunciarla pubblicamente raccogliendo il plauso della piazza? Questa reticenza fa intuire che la porta per una cessione, in realtà, non sia del tutto chiusa.
- L’ostacolo economico in Serie A. Il secondo nodo riguarda la carenza di pretendenti nel nostro campionato. Considerando il prezzo del cartellino e l’ingaggio elevato, le società italiane in grado di permettersi un “lusso” come Kean si contano sulle dita di una mano: Inter, Juventus, Napoli e, forse, Milan. Tutte piazze che, al momento, risultano peraltro già coperte in attacco. Difficile ipotizzare l’inserimento di club con paletti finanziari più rigidi, come la Roma.
- Il peso della clausola. La terza opzione, forse la più concreta, è la pura e semplice attesa tattica. Da domani, 1° luglio, si attiverà la clausola rescissoria di 62 milioni di euro, valida fino al 15 del mese. È molto probabile che esista un tacito accordo tra club ed entourage: attendere questa finestra per capire se qualcuno si farà avanti con la cifra prefissata. L’unica discriminante, a quel punto, diventerebbe la volontà del giocatore.
L’incognita della Premier League
La sensazione è che si possa ripetere il “tormentone” della passata estate: una prima settimana di stallo, qualche sondaggio nella seconda e un frenetico countdown finale.
In questo quadro, il vero ago della bilancia risiede all’estero. Kean gode di grande stima in Inghilterra, e proprio dalla Premier League potrebbe materializzarsi una proposta irrinunciabile per le casse viola. Se ciò dovesse accadere, la palla passerebbe al centravanti: accetterà l’avventura in una squadra inglese di fascia media o pretenderà di sedersi al tavolo esclusivamente con un top club assoluto? Le prossime due settimane ci daranno la risposta.