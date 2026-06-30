Calciomercato, Enzo Fernández e il Real Madrid: nessun negoziato. Rashford: ecco il suo futuro

Le smentite di Fabrizio Romano ai rumors delle ultime ore. Cosa sta succedendo su Rashford e su Enzo Fernandez? Novità dal calciomercato

Sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano respinge con fermezza le indiscrezioni circolate sui social media e su diversi organi di stampa riguardo a un imminente trasferimento di Enzo Fernández al Real Madrid. Molte fonti parlano di colloqui già avviati e di un affare lampo sul modello di quello che ha coinvolto Cucurella, ma l’esperto di mercato assicura che tra il Chelsea e il club spagnolo la situazione è totalmente ferma.

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Il nome di Enzo Fernández è stato effettivamente preso in considerazione durante i summit interni dei Blancos per rinforzare il centrocampo, ma è solo uno dei tanti profili inseriti nella lista e non l’unico. Al momento non esiste alcuna trattativa ufficiale né contatti diretti tra le due società. Inoltre, prima di poter affondare il colpo per un nuovo centrocampista, il Real Madrid deve liberare spazio nella rosa. Con Dani Ceballos in uscita e il giovane Nico Paz promesso al Como, la dirigenza spagnola sta pianificando le proprie mosse, ma per ora su Fernández si può parlare solo di semplice gradimento e di “zero” trattative concrete.

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Il clamoroso scenario per Marcus Rashford al Manchester United

Un aggiornamento cruciale riguarda il futuro di Marcus Rashford. L’attaccante è rientrato al Manchester United dopo che il Barcellona ha deciso di non attivare l’opzione di riscatto prevista nel prestito concordato a giugno 2025. Nonostante le voci di un interesse del Tottenham, la pista degli Spurs non sta registrando progressi e il mercato attorno al giocatore è rimasto piuttosto tranquillo. Il Barcellona non escluderebbe un nuovo prestito, formula che però il Manchester United rifiuta categoricamente.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati contatti diretti e molto positivi tra l’entourage di Rashford e i Red Devils. Entrambe le parti hanno aperto alla possibilità di reinserire il calciatore in rosa. Il Manchester United ha comunicato a Rashford che sarebbe felice di accoglierlo per il ritiro pre-stagionale sotto la guida del nuovo tecnico Michael Carrick (subentrato dopo la parentesi di Rúben Amorim). Rashford, legato al club da un contratto fino al 2028, non ha chiuso le porte a questa opzione e si dice pronto a ricominciare. Questo non garantisce la sua permanenza al 100%, poiché eventuali offerte importanti potrebbero comunque essere valutate in chiave di mercato, ma il suo rientro in gruppo rappresenta una svolta significativa.