Germania fuori dal Mondiale, scoppia la polemica sul gol annullato. Klopp: «Allora non sono regolari i gol dell’Arsenal…»

I tedeschi eliminati dal Paraguay ai rigori. Il blocco sul portiere fa infuriare Klopp e l’ex arbitro Gräfe, ma c’è chi difende la scelta del VAR

La clamorosa e inaspettata eliminazione della Germania ai calci di rigore contro il Paraguay continua a far discutere animatamente. Ad infiammare il dibattito in terra tedesca non è solo la dolorosa uscita anticipata dal Mondiale, ma soprattutto l’episodio chiave avvenuto durante i tempi supplementari: un gol annullato che avrebbe potuto riscrivere la storia del torneo.

L’episodio incriminato

Nel corso del primo tempo supplementare, Jonathan Tah era riuscito a trovare la via della rete, insaccando di testa il pallone del 2-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La gioia tedesca è stata però strozzata in gola dal provvidenziale intervento del VAR. Rivedendo l’azione, la terna arbitrale ha punito un blocco (giudicato irregolare) del difensore tedesco Waldemar Anton ai danni del portiere paraguaiano Orlando Gill.

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La rabbia di Klopp e dell’ex fischietto Gräfe

La decisione ha scatenato reazioni furiose tra gli opinionisti sportivi. Jürgen Klopp, analizzando il match per MagentaTV, non ha usato mezzi termini per esprimere il proprio disappunto: “Se questo non è gol, allora l’Arsenal non è campione d’Inghilterra. Loro hanno segnato il 60% delle proprie reti esattamente in questo modo. È una decisione che fa davvero male“.

Ancora più duro l’attacco di Manuel Gräfe. L’ex fischietto, con un curriculum di quasi trecento presenze in Bundesliga, ha affidato ai social il suo sfogo: “Annullare questo 2-1 è una grande barzelletta. Purtroppo, però, è perfettamente in linea con tutte le decisioni scandalose prese in questa Coppa del Mondo. Il contatto c’è, ma non è assolutamente un fallo“,

La difesa del VAR e l’amaro epilogo

Non tutti, però, si sono schierati contro il direttore di gara. Ai microfoni della ZDF, l’ex allenatore del Friburgo Christian Streich ha difeso la scelta tecnica: “Il portiere prova a uscire e Anton lo blocca. La domanda da farsi è: Gill sarebbe arrivato sul pallone senza quel blocco? Anton si gira deliberatamente verso l’estremo difensore, quindi per me è fallo“.

Un parere condiviso dalla sala VAR, che ha condotto il match fino alla spietata lotteria dei rigori. E il destino, alla fine, si è rivelato spietato: a fallire il penalty decisivo per la Germania è stato proprio Jonathan Tah, l’autore del “gol fantasma”. Il Paraguay vola così agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Francia e Svezia.