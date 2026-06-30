Mondiali 2026: 3 sedicesimi su 4 con gol nei finali. Solo la Germania fa eccezione

Mondiali 2026: sedicesimi di finale decisi, fin qui, dai gol all’ultimo minuto. Solo la Germania come eccezione, ecco l’analisi completa

Sono stati giocate quattro gare dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e il livellamento di cui tanti parlano si è visto perfettamente. Non solo ci sono state due gare decise ai calci di rigore. Ben 3 sfide su 4 hanno visto maturare un esito diverso nei minuti conclusivi, in quella che una volta si chiamava Zona Cesarini dal nome del giocatore che sapeva segnare quando si avvicina la fine.

La tendenza è stata inaugurata con la gara del Canada, che pur avendo fatto di più e meglio di un Sudafrica molto arroccato, ha trovato la via della rete solo al minuto 92 con Stephen Eustaquio, bravo ad avventarsi su un pallone respinto centralmente dalla difesa avversaria e a trovare l’angolino con una conclusione dal limite, impossibile da intercettare per Williams. I padroni di casa, occasionalmente trasferiti a Los Angeles, hanno così trovato una vittoria storica, che consente di accedere agli ottavi, evento mai successo prima.

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Il giorno dopo è successa la stessa cosa al Brasile, seppur in forma diversa. Costretto a rimontare la rete di Sano maturata nel primo tempo, i verde-oro sono riusciti a uscire dalla grande paura abbastanza in fretta pareggiando con Casemiro all’undicesimo del secondo tempo. Poi, a parte un clamoroso palo colpito da Vinicius con un’azione bellissima, la pressione offensiva è stata tanto continua quanto sterile. Il Giappone non si è mai più visto dalle parti di Alisson, ma per evitare i supplementari si è dovuto aspettare il quinto minuto dell’extra-time, quando Bruno Guimaraes ha confezionato il suo quarto assist del Mondiale e Martinelli l’ha trasformato in gol, trovando un varco mai percepito lungo tutto l’incontro.

Al minuto 90 l’Olanda stava conducendo 1-0 sul Marocco. Pochi secondo dopo i nordafricani hanno trovato in Talbi, mossa dalla panchina, il giocatore in grado di mettere sulla testa di Diop il pallone del pareggio. Il resto è noto, 30 minuti con ben poco e poi la sequenza di rigori che ha spedito a casa Koeman.

L’unica gara che non ha visto gol negli attimi conclusivi è stata Germania-Paraguay, sfida terminata con un 1-1 confermato nei supplementari e che poi ha visto addirittura prolungare al sesto tiro la decisione dal dischetto. Non che le due squadre non ci abbiano provato, come attestano le conclusioni senza successo di Tah e Almiron. Evidentemente gli dei del calcio avevano previsto un epilogo diverso, di quelli che ricorderanno tutti: vincitori, sconfitti e anche neutrali.