Empoli Cambiaghi: «Finalmente mi sono sbloccato»

Le parole di Nicolò Cambiaghi, attaccante dell’Empoli, dopo la vittoria ottenuta dai toscani in casa contro il Torino

Nicolò Cambiaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Empoli contro il Torino. Di seguito le sue parole.

PRIMO GOL – «Le partite erano tante, i tiri anche e finalmente ho trovato il gol. Sono contento, ma soprattutto per la vittoria che ci dà una spinta per il nostro obiettivo».

COME SI SENTE – «Arrivo da una stagione importante a livello realizzativo, ma dove mi è mancata un po’ di continuità. Quest’anno l’ho trovata, giocando tanto. E’ venuto meno il gol, ma sono cresciuto tanto e penso di aver fatto nel complesso una stagione migliore rispetto all’anno scorso. I gol determinano molto, sono contento di averlo trovato e spero di essermi sbloccato definitivamente».

COSA GLI LASCIA NICOLA – «Ci ha dato tanta tranquillità, è arrivato in un momento difficile per noi. Abbiamo lavorato forte fin dall’inizio, su quelle cose che stiamo riuscendo a far venire in campo. Ci lascia far la giocata, mi senti libero quando gioco. Anche se il gol non arrivava, mi ha sempre dato tranquillità».