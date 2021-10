Empoli, Corsi: «Inter? Prendiamo le cose positive della partita»

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Crosi è tornato a parlare della partita persa ieri dalla squadra toscana contro l’Inter

Così il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, intervenuto a Gonialarete.com, è tornato sul ko di ieri sera rimediato in casa contro l’Inter.

DICHIARAZIONI – «Oltre a farci il sangue amaro come ieri dobbiamo prenderci le cose positive. Abbiamo ospitato i Campioni d’Italia e avuto l’ apprezzamento di tutti, abbiamo fatto il massimo per la situazione che si è creata in campo. Su queste cose belle si volta pagina e si guarda alla prossima. Logicamente il fallo su Bajrami è un episodio da VAR, l’arbitro può sbagliare. Io ho fatto 11 o 12 campionati in Serie A e questi episodi mi sono sempre successi, molti meno di quanti possano accadare al Napoli ovviamente. Se ci sono 10 radio e 15 televisioni, la stampa, decine di milioni di tifosi napoletani nel mondo e quindi la cosa si amplifica. Dal nostro punto di vista noi dobbiamo essere più comprensivi, l’ho imparato negli ultimi 30 anni».