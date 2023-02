Empoli, il ds Accardi: «Roma su Vicario? Da Trigoria non abbiamo mai sentito nessuno»

Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato in merito ad una eventuale cessione di Guglielmo Vicario in estate

Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato al Corriere dello Sport.

PAROLE – «Vicario? Vedremo, sicuramente di lui si parla molto all’estero. Per adesso però ce lo godiamo noi. È un giocatore fantastico e una bella persona, ha sempre voglia di migliorarsi e questo è incredibile. Dovreste vedere come si allena. Se va alla Roma? Da Trigoria non abbiamo mai sentito nessuno».