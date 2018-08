Empoli in pressing su Ucan, si prova il colpo last minute

Salih Ucan sarebbe l’ultimo nome accostato all’Empoli: i toscani vorrebbero il turco in prestito con diritto di riscatto

Il neo promosso Empoli è molto attivo sul mercato. I toscani sono alla ricerca di un ultimo colpo per rinforzare la mediana e tra i tanti i nomi accostati agli azzurri in questi giorni, l’ultimo in ordine di tempo è quello di Salih Ucan. L’Empoli sta capendo qual è la disponibilità del club turco a far partire il giocatore, che ritroverebbe così Andreazzoli con il quale aveva già lavorato ai tempi della Roma quando l’allenatore era nello staff giallorosso. I tempi sono ovviamente ristretti visto che la deadline per effettuare dei colpi in entrata è fissata per domani alle ore 20 ma la società toscana ci vuole provare comunque. La trattativa è impostata su un prestito con diritto di riscatto, formula che non sembra trovare il sì del Fenerbache, squadra detentrice del cartellino di Ucan.

Come detto, il 24enne centrocampista turco vanta un passato in Italia con la maglia della Roma, con cui però ebbe poco spazio, soffocato da giocatori come Nainggolan, Keita, Pjanic e Paredes. Lo stesso Ucan ammise in una recente intervista le poche chance concesse dalla Roma: «Purtroppo a Roma non ho avuto molte occasioni per dimostrare il mio valore e per maturare come calciatore. Io però resto molto ottimista sul mio futuro». Ucan ha ancora un anno di contratto con la società turca che sembra, tuttavia, non intenzionata a puntare su di lui. Si prospetta un ritorno in Italia per il centrocampista? Lo scopriremo nelle prossime ore.