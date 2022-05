Empoli, si progetta il futuro: da Andreazzoli ai gioielli in vendita

In casa Empoli dopo aver raggiunto la salvezza si progetta il futuro: da Andreazzoli ai gioielli in vendita

Raggiunta la salvezza con tre giornate d’anticipo per l’Empoli è tempo di progettare il futuro. In conferenza stampa Andreazzoli ha posticipato i discorsi della prossima stagione, ma l’idea della società appare abbastanza chiara.

Oltre al capitolo allenatore, c’è anche quello dei gioielli azzurri tutti più o meno cercati dai club di A e non solo. L’idea della società è quella di far cassa per come ha sempre gestito il mercato. Ci si aspetta un’estate vivace attorno a Bajrami, Viti, Parisi e Asllani. Lo scrive il Corriere dello Sport.