Vicario cuore d’oro: accoglie in casa una famiglia in fuga dalla Guerra in Ucraina

Bellissimo gesto da parte di Guglielmo Vicario, portiere del Cagliari in prestito all’Empoli. Il giocatore ha accolto in casa una famiglia in fuga dall’Ucraina

Guglielmo Vicario è il protagonista di una bella storia da raccontare. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il portiere dell’Empoli ha accolto in casa una donna con il figlio in fuga dalla Guerra in Ucraina.

Il cuore d’oro di Vicario non finisce qui, perché il portiere ha regalato la sua maglia al bambino e ora gli sta cercando una scuola calcio per permettergli di inseguire il sogno di diventare calciatore.