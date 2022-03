Guerra Ucraina, gesto d’oro di Keylor Navas: accolti 30 profughi in casa

Guerra Ucraina, gesto da applausi quello di Keylor Navas. Il portiere ha accolto 30 profughi in casa propria: ecco come

Come riferito dai media francesi, il portiere del PSG Keylor Navas ha accolto nel proprio home cinema 30 profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Un gesto d’oro legato all’appartenenza del portiere alla Chiesa Evangelica.

30 letti acquistati e sistemati nella propria abitazione, mentre la moglie si occuperebbe di cucinare, dei vestiti e delle funzioni religiose.