Empoli, Vicario: «Il mio futuro è tutto da scrivere e adesso c’è una salvezza da conquistare»

Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato del suo futuro e della stagione in corso con il club azzurro. Le dichiarazioni

Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro.

FUTURO – «Vado estremamente fiero e orgoglioso del mio percorso. Ho scalato tutti i gradini che mi hanno permesso di essere quello che sono adesso. Una forza imprescindibile da cui non posso staccarmi. Ero dietro Meret nell’unico anno nelle giovanili dell’Udinese, nella Primavera. Sono stato secondo di Audero a Venezia e di Cragno a Cagliari. Futuro? E’ tutto da scrivere. Però adesso c’è una salvezza da conquistare a cominciare da sabato con lo Spezia. L’obiettivo è fondamentale per noi e per il club. Non sarei il Vicario di oggi senza tutto quello che mi ha dato l’Empoli».