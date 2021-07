Cagliari e Empoli hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Guglielmo Vicario in Toscana. Salta lo scambio con Ghiglione

Guglielmo Vicario si prepara a salutare il Cagliari e ad approdare all’Empoli, pronto ad accoglierlo a braccia aperte, garantendogli spazio, continuità e crescita. Secondo quanto riferito da L’Unione Sarda i due club avrebbero ormai chiuso la trattativa, trovando l’accordo per la formula del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.

Con il trasferimento dell’estremo difensore in Toscana, il Cagliari fa sfumare l’idea dello scambio per portare in Sardegna Paolo Ghiglione del Genoa.