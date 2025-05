Empoli, rimonta contro il Monza per la salvezza: ora si decide tutto contro il Verona

L’Empoli vince in rimonta contro il Monza e mantiene vivo il discorso salvezza: si decide tutto all’ultima giornata contro il Verona

Il Monza saluta la Serie A dopo tre stagioni mentre l’Empoli conquista una vittoria fondamentale che mantiene vive le speranze di salvezza. L’ultimo match per l’Empoli sarà in casa contro un Verona ancora in bilico, con la consapevolezza di due successi consecutivi, un’impresa che non riusciva dal marzo 2024. I toscani possono contare sulla buona forma dell’ex brianzolo Lorenzo Colombo, autore del sesto gol stagionale, decisivo nel secondo tempo per la rimonta. Prima della partita, i tifosi monzesi hanno esposto uno striscione di ringraziamento per l’ex presidente Silvio Berlusconi, sottolineando il valore del triennio in Serie A. Il Monza ha affrontato la partita in emergenza, con la difesa decimata dalle assenze di Pedro Pereira, Izzo e D’Ambrosio.

La partita si apre con un’Empoli aggressivo che crea diverse occasioni, ma a passare in vantaggio è il Monza al 30’ grazie a Birindelli, bravo a sfruttare un lancio di Caprari e superare il portiere Vasquez. Nel secondo tempo l’allenatore Empoli D’Aversa inserisce Colombo, che trova subito il gol del pari al 4’, seguito dal sorpasso di Viti su angolo di Cacace. L’Empoli fa tris al 14’ con un gol fortunoso di Gyasi, la cui conclusione colpisce il palo e poi carambola su Pizzignacco. Il Monza prova a reagire con le sostituzioni di Nesta, ma non trova la forza di ribaltare la partita. L’Empoli controlla il finale e può festeggiare una vittoria preziosa nella corsa alla salvezza, lasciando il Monza rassegnato alla retrocessione.