Empoli, Zanetti: «perso per due angoli. Vicario è da grande squadra»

Le parole di Paolo Zanetti dopo la sconfitta dell’Empoli: «Abbiamo rischiato quattro volte su quattro palle inattive, ci siamo organizzati tardi»

Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con la Roma. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «É una partita che abbiamo compromesso subito con due calci d’angolo. E quando si rimane 2-0 e si perdono le distanze. Nei primi 20 minuti non abbiamo fatto bene poi abbiamo fatto una buona partita ma non siamo riusciti a sfondare il loro muro difensivo».

RIORGANIZZAZIONE NELLA RIPRESA – «Abbiamo rischiato quattro volte su quattro palle inattive e dovevamo trovare un accorgimento come abbiamo fatto. La Roma, vedendo i numeri, hanno questa caratteristica spiccata per fisicità ma anche con un battitore come Dybala».

VICARIO – «É una certezza, è un portiere da grande squadra. E come lui ci sono giocatori come Baldanzi, altro ragazzo che farà parlare di sé».

ATTACCO – «A livello di costruzione abbiamo fatto molto bene, siamo arrivati sulla trequarti palleggiando ma ci è mancato l’ultimo pezzo. Merito dell’avversario che si è chiuso ed è difficile entrare. Quando la partita si mette in un certo modo, serve tanta qualità per scardinare la difesa».

MERCATO – «La cosa più importante era mantenere il gruppo visto che ci sono tre-quattro giocatori che sono i nostri punti di forza. Ho chiesto alla società di mantenere il gruppo e così è stato. Non mi aspettavo fosse ancora migliorato. Siamo contenti così, è andato via chi voleva andar via e chi è arrivato ha entusiasmo».