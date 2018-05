Emre Can Juventus, le ultime notizie di calciomercato anche su Perin: si chiude per i giocatori di Genoa e Liverpool

La Juventus ha tirato per le lunghe gli affari Emre Can e Mattia Perin, ora valuta come quando chiudere le due operazioni di calciomercato. Per quanto riguarda Perin, la sensazione è che sia tutto definito e che il Genoa attenda solamente le contropartite tecniche. Al Grifone dovrebbe andare una parte in denaro più uno o più giocatori tra Emil Audero, Stefano Sturaro e Moise Kean. Il costo di Perin è basso, la Juve vuole spendere meno di dieci milioni più qualche giocatore. Il Napoli rimane vigile e un inserimento azzurro potrebbe essere decisivo perché la Juve non vuole aste. Si ripeterà un caso Pellegri con il Napoli al posto del Monaco? L’ipotesi non è da scartare, ma la Juve è molto avanti per Perin.

La Juve è avanti anche per Emre Can, centrocampista tedesco in uscita dal Liverpool. Arriverà a parametro zero, anche se per adesso non c’è stata la chance di chiudere definitivamente. Il Liverpool è impegnato nella finale di Champions League di Kiev contro il Real Madrid, per questo si attenderanno i giorni dopo sabato 26 maggio per mettere i sigilli sul trasferimento. Emre Can firmerà per cinque anni di contratto e sarà tra i più pagati della Juventus, lo stipendio arriverà a toccare quota sette milioni di euro. Tutto è fatto, non dovrebbero esserci sorprese: dopo Liverpool-Real, la Juve chiuderà anche per Can.