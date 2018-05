Il centrocampista del Liverpool, Emre Can, è destinato a firmare per la Juventus. Ecco quando arriverà la firma con i bianconeri

Emre Can è da considerare un nuovo giocatore della Juventus. Ormai sembrano esserci pochi dubbi a riguardo: il centrocampista classe 1994 del Liverpool, in scadenza di contratto con i Reds, andrà via e firmerà con la Juve. Non è ancora tempo di annunci ma ci siamo quasi. La Juventus non vuole disturbare il suo prossimo centrocampista e non darà alcun annuncio prima del 26 maggio, giorno della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool.

Il centrocampista è infortunato ma lavora con la squadra di Klopp (qualcuno parla di un recupero prodigioso per la finale ma è complicato perché il giocatore non è stato inserito nemmeno nella lista dei convocati per il Mondiale della Germania) e vuole rimanere concentrato sulla finale, per non recare alcun disturbo alla squadra. Il giocatore arriverà a parametro zero e l’annuncio ufficiale verrà dato dopo la finale di Champions League. Anche in Inghilterra ne sono sicuri. Il Daily Express ha parlato del futuro di Emre Can e si è detto certo: il tedesco ha già un accordo con la Juventus per i prossimi 5 anni e la firma e gli annunci arriveranno solo dopo la finale.