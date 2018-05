Per Cavani Juventus e PSG potrebbero mettere in piedi un’operazione: non c’è solo Morata nella lista bianconera, ma attenzione a Gonzalo Higuain

La Juventus cerca novità in attacco. Alvaro Morata è il nome principale, a cui si affianca un profilo tornato di moda, quello di Edinson Cavani. Sia la punta del Chelsea sia quella del Paris Saint Germain sono piuttosto costose, ma potrebbero arrivare in coppia. Siamo ancora a maggio, ergo le strategie di mercato sono tutte virtuali, ma la Juve sembra aver ristretto la rosa dei nomi proprio a Morata e Cavani. Per quanto riguarda l’uruguaiano, il PSG si dimostrerà un osso duro, come sempre. Si parla di una richiesta di sessanta o settanta milioni di euro per Cavani, una somma piuttosto importante. Il Matador non sembra convinto di voler lasciare Parigi, ma il suo nome riecheggia alla Continassa.

Cosa deve succedere per arrivare a Cavani, magari in coppia con Morata? Dovrebbe innanzitutto partire Gonzalo Higuain, se l’addio avvenisse assieme a quello di Mario Mandzukic allora la Juve dovrebbe gettarsi a capofitto sul mercato per nuovi assi in attacco. Ancora Higuain non ha richieste importanti, anche perché ha più di trenta anni e la Juve chiede sessanta milioni di euro per darlo via. Le cifre in ballo sono molto alte, questo non è di aiuto per l’affare. La Juventus comunque ci crede e affianca Cavani a Morata in cima alle preferenze per l’attacco.